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    Суд призначив п’ять мільйонів гривень застави для сільського голови-хабарника

    • Вчора, 23:07
    • Розсилка

    Сільський голова на Київщині погорів напередодні на хабарі у 250 тис євро

    Голосіївський районний суд міста Києва обрав Мартусівському сільському голові, якого затримали на хабарі у 250 тисяч євро, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу у п’ять мільйонів гривень.

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    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «Голосіївським районним судом м. Києва підтримане клопотання столичної прокуратури та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 5 мільйонів гривень Мартусівському сільському голові, якого було викрито в отриманні хабаря в 250 тисяч євро за передачу в оренду 4 га землі», - написала Сарган.

    Як повідомляв «Главком», київська прокуратура разом із СБУ затримали Мартусівського сільського голову під час отримання 250 тисяч євро хабара 20 березня.

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