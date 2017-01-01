Суд продовжить розгляд справи екс-беркутівців

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«День», архів Екс-беркутівців обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року

Колишні бійці спецпідрозділу не визнають вину

Святошинський районний суд Києва сьогодні, 18 квітня, продовжить розгляд кримінального провадження щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу «Беркут» – Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського, – обвинувачуваних у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, передає «Главком».

Продовження засідання призначено на 11:30.

Раніше суд зобов’язав сторону обвинувачення провести слідчий експеримент у кримінальному провадженні щодо п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут».

Суд також продовжив арешт екс-беркутівців до 30 квітня.

Нагадаємо, Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’ятьох екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Взагалі, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Симонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.