Суд продовжить розгляд справи Єфремова 27 лютого

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Олександр Єфремов

Служителі Феміди вирішили надати Єфремову час для ознайомлення з матеріалами справи

Старобільський районний суд Луганської області оголосив технічну перерву в розгляді справи за обвинуваченням екс-голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова в посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді та інших злочинах. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

На засіданні в п'ятницю суд прийняв таке рішення для того, щоб Єфремов міг ознайомитися з матеріалами справи, які не було завчасно доставлено до суду. Крім того, суд встановив порядок дослідження доказів. Спочатку вивчать письмові матеріали, потім допитуватимуть свідків і самого обвинувачуваного.

Видання зазначає, що Єфремов брав участь у засіданні, сидячи поряд зі своїми адвокатами, оскільки 9 лютого суд ухвалив звільнити його з камери в залі суду на час проведення засідань.

Судове засідання продовжиться 27 лютого.

Нагадаємо, 8 та 9 лютого 2017 року у Старобільському районному суді Луганської області тривали слухання судового засідання у справі Єфремова, якого звинувачують за ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України.

9 лютого захисники Єфремова заявили клопотання в порядку статті 206 КПК України про звільнення обвинуваченого з-під варти як незаконно позбавленого свободи та утримуваного під вартою. Судом у задоволенні вказаного клопотання було відмовлено.

Клопотання захисників обвинуваченого про надання дозволу суду на участь обвинуваченого у судовому засіданні поза межами кабіни, застосовуючи практику Європейського суду з прав людини, суд задовольнив.

В подальшому Єфремов братиме участь у судових засіданнях, сидячи поряд зі своїми захисниками.

Засідання у справі Єфремова можна дивитися онлайн.

17 лютого суд відмовив адвокатам в оскарженні арешту Єфремова.