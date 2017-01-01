Суд продовжив арешт Єфремова ще на два місяці

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Олександр Єфремов у суді

Раніше сьогодні Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту на ухвалу суду про арешт Єфремова

Старобільський райсуд Луганщини подовжив арешт екс-глави фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова на два місяці. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Старобільський райсуд Луганщини подовжив арешт О.Єфремова до 17 березня 2017 року», - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту на ухвалу суду про продовження арешту Єфремова на 20 січня.

Як повідомлялося, 16 січня Старобільський райсуд Луганської області розпочав розгляд справи Єфремова по суті.

Раніше, 13 січня адвокат Єфремова Олександр Мельников заявив, що Старобільський суд мав провести підготовче засідання 13 січня, але переніс його на початок наступного тижня.

Єфремова конвоювали до міста Старобільськ Луганської області.

Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт відправили до суду.

Нагадаємо, Олександра Єфремова було затримано 30 липня 2016 року. ГПУ оголосила йому підозру за трьома статтями, в т.ч. у скоєнні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприянні створенню терористичної організації «ЛНР».