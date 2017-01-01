Суд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці

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Екс-регіонала Єфремова залишили під вартою

Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт екс-керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 28 квітня.

«Суд ухвалив: клопотання прокурора Кожухівського про продовження строку тримання під вартою Єфремова Олександра Сергійовича задовольнити. Продовжити Єфремову Олексендру Сергійовичу... строк утримання під вартою до 28 квітня 2017 року включно», – йдеться в оприлюдненому на сьогоднішньому засіданні рішенні суду.

Попередній термін утримання Єфремова під вартою спливає 17 березня.

Як повідомлялося, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); у пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також йому висувають звинувачення у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).