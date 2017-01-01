Суд продовжив арешт підозрюваних у теракті в Харкові на 60 діб

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Обвинувачені у теракті в Харкові знову заявляли клопотання про відвід суддів

Фрунзенський райсуд Харкова на черговому засіданні у справі про теракт біля Палацу спорту продовжив арешт підозрюваних на 60 діб.

«Обвинувачені знову заявляли клопотання про відвід суддів. Крім цього і питання про продовження їм запобіжного заходу на 60 днів, суду розглянути нічого не вдалося», — повідомили агентству прокуратурі у Харківської області.

За словами співрозмовника агентства, очікувалося, що в п'ятницю суд вирішить, чи продовжувати розгляд справи або почати його слухати заново в зв'язку з тим, що в колегії суддів відбулася заміна (одна з суддів пішла на тривалий лікарняний).

«Сьогодні до розгляду цього питання так і не приступили. Очікується, що це питання буде розглядатися на наступному засіданні, 21 квітня», — повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, 22 лютого біля Палацу спорту в Харкові пролунав вибух. Це сталося під час формування колони активістів Євромайдану. На місці події загинули учасник мітингу та міліціонер. Постраждали одинадцятеро осіб, двоє з яких згодом померли в лікарні. Обидва були неповнолітніми.

Прокуратура визначила справу як теракт. Співробітники служби безпеки України 26 лютого затримали трьох підозрюваних. Один з них надав свідчення, що теракт був скоєний за вказівкою Росії за грошову винагороду. Згодом підозрюваний від своїх слів відмовився.