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    Суд продовжив обирати запобіжний захід Переломі

    • Сьогодні, 15:51
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    Сергій Перелома
    Фото: Станіслав Груздєв
    Сергій Перелома

    Судове засідання по Сергію Переломі почалося після завершення суду у клопотанні САП щодо Миколи Мартиненка

    Солом’янський районний суд Києва у суботу відновив засідання з обрання запобіжного заходу першому заступнику голови правління «Нафтогазу України», колишньому голові наглядової ради Одеського припортового заводу Сергію Переломі.

    Йдеться про справу про завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», фігурантом у якій є також колишній депутат Верховної Ради Микола Мартиненко.

    Напередодні суд не встиг обрати Переломі запобіжний захід, тому засідання продовжилося у суботу.

    Перелому, як і Мартиненка, затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Затримання відбулось у рамках розслідування справи щодо державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Перелома також є фігурантом справи про завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод».

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Переломи запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 60 діб із альтернативою внесення застави в сумі 100 мільйонів гривень.

    Джерело: Радіо Свобода

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