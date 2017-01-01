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    Суд продовжив розгляд справи Єфремова

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    Олександр Єфремов у суді
    Олександр Єфремов у суді

    Раніше суд продовжив арешт Єфремова до 28 квітня

    Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив розгляд по суті кримінального провадження щодо екс-керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

    «Судове засідання оголошується продовженим», – сказав головуючий суддя.

    Нагадаємо, на засіданні 28 лютого суд продовжив арешт Єфремову до 28 квітня.

    Єфремов має намір подавати позов до Європейського суду з прав людини через рішення про продовження його арешту.

    Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); у пособництві в захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України). Також йому висувають обвинувачення в здійсненні умисних дій з метою зміни території і державного кордону України, за попередньою змовою з групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню і діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

    Джерело: УНН

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