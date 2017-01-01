Суд продовжив розгляд справи Єфремова

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ZN.ua Олександр Єфремов Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Екс-керівника фракції «Партії регіонів» звинувачують у державній зраді

Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив розгляд по суті кримінального провадження щодо екс-керівника фракції «Партії регіонів» Олександра Єфремова, передає УНН.

Раніше суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку затримання Єфремова до 28 квітня цього року.

Нагадаємо, ГПУ обвинувачує О.Єфремова у скоєнні низки злочинів, а саме вчинення державної зради (ч.1 ст.111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч.3 ст.110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР» (ч.1 ст.258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч.3 ст.27, ст.341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч.5 ст.27, ст.341 КК України).