Суд продовжив розгляд справи про обрання запобіжного заходу для Мартиненка

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Засідання продовжив слідчий суддя Олександр Бобровник

Солом'янський райсуд м. Києва продовжив розгляд клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу для екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Засідання продовжив слідчий суддя Олександр Бобровник, у відводі якого раніше було відмовлено стороні захисту.

Відразу після початку засідання сторона обвинувачення подала клопотання про долучення нових матеріалів до розгляду справи про обрання запобіжного заходу, серед яких, зокрема, був протокол допиту Давида Жванія.

Раніше захист заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи заявив відвід слідчому судді Солом’янського районного суду Києва Олександру Бобровнику.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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