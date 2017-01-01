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    Суд продовжив слухання справи про бійню під Радою 31 серпня 2015-го

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    Сутички під Радою 31 серпня 2015 року
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Сутички під Радою 31 серпня 2015 року

    Обвинувачуваний «свободівець» Ігор Швайка не з’явився в суд

    Подільський районний суд Києва продовжив розгляд по суті справи щодо масових заворушень під Верховною Радою 31 серпня 2015 року.

    «Судове засідання оголошується продовженим», — сказала головуюча суддя Вередій.

    На засідання не з’явився захисник одного із підозрюваних Райфа.

    Крім того, адвокат Ігоря Швайки повідомив, що його підзахисний потрапив у ДТП і наразі вирішується питання про його госпіталізацію.

    «Я наполягаю, щоб ми відклали розгляд відводу прокурора... на не менше ніж на місяць», — сказав захисник.

    Варто зазначити, що на минулому судовому засіданні сторона захисту заявила відвід прокурору.

    Нагадаємо, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату.

    У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. За даними МВС, постраждала 141 людина, із них — 131 міліціонер і боєць Нацгвардії. Після подій біля Ради правоохоронці повідомляли, що у справі про сутички під парламентом про підозру повідомили 22 особам. Силовики заявляли, що мітинг під парламентом 31 серпня організували ВО «Свобода», Радикальна партія і низка інших об’єднань. Керівництво «Свободи» раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок.

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