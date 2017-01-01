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    Суд РФ заарештував українця, затриманого на кордоні з окупованим Кримом

    • Сьогодні, 12:25
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    Інцидент стався 5 січня в автомобільному пункті пропуску «Перекоп»

    Російський суд узяв під варту громадянина України, який змінив прізвище, щоб потрапити на територію окупованого Криму.

    Про це повідомили в прикордонному управлінні ФСБ РФ по регіону, передає ТАСС.

    «Щодо українця обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», – йдеться в повідомленні. На основі ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону) заарештованому загрожує до чотирьох років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

    Інцидент стався 5 січня в автомобільному пункті пропуску «Перекоп» на амінкордоні окупованого Криму і України, уточнили російські ЗМІ.

    Зазначається, що під час допиту житель Херсонської області нібито зізнався, що змінив прізвище і вже за новим паспортом намагався потрапити в окупований Крим.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФСБ Росії на адмінкордоні з Кримом затримала українця.

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