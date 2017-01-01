Суд РФ завтра розгляне справу Сущенка

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Фото: 112 Роман Сущенко





Йдеться про клопотання слідства щодо продовження терміну утримання під вартою

Лефортовський районний суд міста Москви (Російська Федерація) завтра, 26 квітня 2017 року, розгляне питання про продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка. Про це на своїй сторінці в Тwitter повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін, передає «Главком».

«Завтра, 26 квітня в Лефортовському суді в 13:00 буде розглянутоРомана Сущенка», - написав він.

Завтра, 26 апр. в Лефортовском суде в 13.00 будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко — Mark Feygin (@mark___feygin) 25 апреля 2017 г.

Нагадаємо, Фейгін також заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.

Як повідомляв «Главком», журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Сущенка до 30 квітня.

Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

8 лютого, в день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.