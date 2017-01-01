Суд розглядає апеляцію захисту Насірова на арешт

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Роман Насіров у суді

У суді присутній Роман Насіров

В Апеляційному суді Києва розглядають скаргу адвокатів щодо вибраного запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову.

У залі суду присутні адвокати, прокурори та сам Насіров.





Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Апеляцію Насірова розгляне суддя, що вів справи Єфремова та Корбана

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує, що через два місяці обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямований до суду.

Холодницький також зазначив, що САП просить Апеляційний суд встановити пропорційну завданими збитками грошову заставу, як альтернативу триманню під вартою в розмірі 2 млрд грн.