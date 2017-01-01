Суд розглядає продовження запобіжного заходу Насірову

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Фото: Радіо Свобода Роман Насіров

Захист проситиме не продовжувати запобіжний захід Насірову

Солом'янський суд Києва розглядає клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Насіров заявив журналістам перед початком засідання суду, що тікати не планує і не планував. «Тому це затримання було незаконним. Ніяких підстав мене заарештовувати не було», - сказав він.

Також Насіров розповів, що після завершення справи планує повернутися до роботи на посаді голови ДФС і що йому поки що не повернули паспорти.

Радіо Свобода веде трансляцію засідання суду.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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