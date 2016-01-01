Суд розгляне апеляцію на арешт Єфремова після Нового року

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Олександр Єфремов у суді

Розгляд апеляційних скарг відкладено до 5 січня

Апеляційний суд міста Київ переніс на 5 січня 2017 року розгляд апеляційних скарг на рішення щодо продовження строку тримання під вартою колишнього лідера фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова. Про це повідомляє прес-служба суду.

«Розгляд апеляційних скарг, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 листопада 2016 року щодо продовження строку тримання під вартою відносно О.С. Єфремова, відкладено до 05 січня 2017 року (15 год. 00 хв.)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради і керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що розгляд в суді справи Єфремова відбудеться на початку 2017 року.

Раніше на засіданні суду Єфремов переконував, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує Генпрокуратура.

12 грудня Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Єфремова. Екс-регіоналу висунуто 5 підозр.

Адвокат Єфремова Євген Солодко повідомив, що Генпрокуратура України 8 грудня порушила нове кримінальне провадження стосовно його підзахисного, у рамках якого йому повідомлено про підозру ще за двома статтями ККУ.