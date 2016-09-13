Суд розглянув відеодокази з місця загибелі активістів на Інститутській

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Суд розглянув висновки балістичних експертиз, фото та відеодокази з місця розстрілу на вулиці Інститутській

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У четвер, 19 січня, відбулось чергове слухання у справі п'яти екс-беркутівців, котрих звинувачують в убивстві 48 учасників Революції Гідності.

Як зазначається, суд розглянув висновки балістичних експертиз, фото та відеодокази з місця розстрілу на вулиці Інститутській. Зокрема, розглядали матеріали, котрі стосуються загибелі Романа Варениці.

20 лютого 2014 року чоловіку поцілили в груди. Це було в той момент, коли Варениця із дерев'яним щитом підіймався з іншими активістами уверх Інститутською. У його тілі експерти виявили дві кулі, одна з яких випущена з автомату Калашникова.

Обвинувачення надало докази, а також уривки відео, з яких випливає, що вогонь по людях вівся з боку бетонних барикад та з-за автомобілів «Беркута».

«Куля, з висновку балістичної експертизи, ідентифікована як випущена з автомату одного зі співробітників «Беркуту», який на даний час оголошений у розшук. Сторона обвинувачення наполягає, вважає, що саме з бетонної барикади було випущено саме співробітником «Беркуту», - наголошує прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Роман Псюк.

А от адвокат екс-«беркутівців» намагалися переконати суд, що доказів того, що саме підсудні стріляли в потерпілих – недостатньо.

«А де серед тих осіб, яких ми бачили на КАМАзах, які прицілювалися чи стріляли, хто? Наскільки їх там можна роздивитись», - каже Стефан Решко, адвокат екс-«беркутівця».

Джерело: 5 канал