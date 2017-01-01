Суд розпочав розгляд справи Єфремова по суті

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Олександр Єфремов у суді

Розгляд справи відбувається у Старобільському райсуді Луганщини

Старобільський райсуд Луганської області розпочав розгляд справи екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова по суті. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«У Старобільському райсуді Луганщини розпочався розгляд справи О. Єфремова по суті», – написала вона.

Раніше, в п'ятницю, адвокат Єфремова Олександр Мельников заявив, що Старобільський суд мав провести підготовче засідання 13 січня, але переніс його на початок наступного тижня.

Єфремова конвоювали до міста Старобільськ Луганської області.

Як повідомлялося, Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт відправили до суду.

Нагадаємо, Олександра Єфремова було затримано 30 липня 2016 року. ГПУ оголосила йому підозру за трьома статтями, в т.ч. у скоєнні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприянні створенню терористичної організації «ЛНР». 7 серпня у цій справі було затримано колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника.