Суд у справі Януковича перенесли на 18 травня

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Фото: W-n.com.ua Віктор Янукович

Суд оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі про держзраду колишнього президента

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Перерву у засіданні оголошено до 18 травня.

«Клопотання сторони захисту задовольнити частково,.. надати можливість захисту на участь обвинуваченого у підготовчому судовому засіданні шляхом відеозв'язку», - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

При цьому, на думку суду, Янукович був належним чином повідомлений про сьогоднішнє судове засідання.

Крім того, Оболонський районний суд Києва дозволив онлайн-відеотрансляцію кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича. Клопотання про надання дозволу на здійснення відео- й аудіотрансляції подав військовий прокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо, колишній президент Віктор Янукович не був присутнім сьогодні, 4 травня, на підготовчому засіданні в Оболонському районному суді.

Як повідомляв «Главком», раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

Згодом начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк додав, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Олександра Януковича та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.