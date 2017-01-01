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    Суд у справі Януковича перенесли на 18 травня

    • Сьогодні, 10:50
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    Віктор Янукович
    Фото: W-n.com.ua
    Віктор Янукович

    Суд оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі про держзраду колишнього президента

    Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

    Перерву у засіданні оголошено до 18 травня. 

    «Клопотання сторони захисту задовольнити частково,.. надати можливість захисту на участь обвинуваченого у підготовчому судовому засіданні шляхом відеозв'язку», - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

    При цьому, на думку суду, Янукович був належним чином повідомлений про сьогоднішнє судове засідання. 

    Крім того, Оболонський районний суд Києва дозволив онлайн-відеотрансляцію кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича. Клопотання про надання дозволу на здійснення відео- й аудіотрансляції подав військовий прокурор Руслан Кравченко.

    Нагадаємо, колишній президент Віктор Янукович не був присутнім сьогодні, 4 травня, на підготовчому засіданні в Оболонському районному суді.

    Як повідомляв «Главком», раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

    Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку. 

    Згодом начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк додав, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Олександра Януковича та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.

    суд
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