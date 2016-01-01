Суд скасував дозвіл на затримання олігарха-втікача Курченка

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Сергій Курченко

Раніше стосовно Курченка було складено повідомлення про підозру як керівника злочинної організації

Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і утримання під вартою бізнесмена-втікача часів Януковича Сергія Курченка. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду.

Зокрема, суд розглянув апеляцію захисту Курченка на рішення Печерського райсуду Києва від 10 травня, яким стосовно бізнесмена було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше Печерський суд роз'яснив, що після його затримання і не пізніше ніж через 48 годин з моменту доставки до місця кримінального провадження суд має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу.

Як стверджує слідство, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко і бізнесмен Сергій Курченко завдали Україні 198 млрд гривень збитків. Сам Сергій Курченко після Евромайдану виїхав в Росію.

У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2014 року Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ - акціонерних товариств Укргазвидобування, Чорноморнафтогаз та Укрнафта.

У березні цього року стосовно Курченка було складено повідомлення про підозру «як керівника злочинної організації, яка протягом 2013 року і початку 2014 скоїла тяжкі і особливо тяжкі злочини у банківській галузі».

Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що сподівається на прискорення правоохоронцями розслідувань кримінальних проваджень, відкритих щодо Курченка.