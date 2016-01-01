  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд скасував дозвіл на затримання олігарха-втікача Курченка

    • Сьогодні, 17:53
    • Розсилка
    Сергій Курченко
    Сергій Курченко

    Раніше стосовно Курченка було складено повідомлення про підозру як керівника злочинної організації

    Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і утримання під вартою бізнесмена-втікача часів Януковича Сергія Курченка. Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду.

    Зокрема, суд розглянув апеляцію захисту Курченка на рішення Печерського райсуду Києва від 10 травня, яким стосовно бізнесмена було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

    Раніше Печерський суд роз'яснив, що після його затримання і не пізніше ніж через 48 годин з моменту доставки до місця кримінального провадження суд має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу.

    Як стверджує слідство, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко і бізнесмен Сергій Курченко завдали Україні 198 млрд гривень збитків. Сам Сергій Курченко після Евромайдану виїхав в Росію.

    У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2014 року Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ - акціонерних товариств Укргазвидобування, Чорноморнафтогаз та Укрнафта.

    У березні цього року стосовно Курченка було складено повідомлення про підозру «як керівника злочинної організації, яка протягом 2013 року і початку 2014 скоїла тяжкі і особливо тяжкі злочини у банківській галузі».

    Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що сподівається на прискорення правоохоронцями розслідувань кримінальних проваджень, відкритих щодо Курченка.

    Читайте також
    Сергій Курченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ