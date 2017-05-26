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    Суд скасував рішення про ліквідацію банку «Михайлівський»

    • Сьогодні, 10:45
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    Нацбанк готує апеляцію на рішення суду

    Окружний адміністративний суд Києва за позовом компанії «Екосіпан» скасував рішення Нацбанку і Фонду гарантування про неплатоспроможність банку «Михайлівський», введення в нього тимчасової адміністрації та ліквідацію.

    Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Finclub.

    Суд констатував, що перерахування 1,507 млрд грн з рахунку ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» на рахунки фізосіб хоч збільшило зобов'язання ФГВФО, але не було «операціями банку», оскільки банк «Михайлівський» не був стороною договорів позики, а лише виконував розпорядження клієнта.

    Виходячи з цього, суд вирішив, що банк «Михайлівський» не здійснював операції, внаслідок яких його зобов'язання перед фізособами в межах гарантованої суми зросли за рахунок зменшення зобов'язань перед юридичними особами. А значить, причин для неплатоспроможності не було.

    При цьому суд відмовився «зобов'язати НБУ зробити всі необхідні дії по відновленню функціонування ПАТ «Банк Михайлівський» в якості банку».

    Нацбанк готує апеляцію.

    «Національний банк не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, який 15 травня 2017 року виніс постанову, частково задовольнивши позов ТОВ «Екосіпан» і скасувавши рішення НБУ про віднесення банку «Михайлівський» в категорію неплатоспроможних і ліквідацію цього банку, а також обидва рішення ФГВФО», - повідомили в Нацбанку.

    НБУ визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року і повідомив, що ще 23 грудня 2015 року присвоїв фінустанові статус проблемної в зв'язку з ризиковою діяльністю.

    За інформацією Нацбанку, з 20 травня банк провів велику кількість операцій з переказу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку. Це збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на мільярд гривень - з 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

    За даними НБУ, станом на 23 травня 100% акцій банку належало ТОВ «Екосіпан», 92,5% якого належить Віктору Поліщуку, 3,9% - Ігорю Дорошенку і 3% - Віктору Єрасову.

    У банку «Михайлівський» заявили, що Поліщук 19 травня продав свою частку акцій в ТОВ «Екосіпан», якому належить 100% акцій банку, проте в НБУ заявили, що не погоджували продаж банку. Крім того, 20 травня голова правління ПАТ «Банк Михайлівський» Ігор Дорошенко повідомив НБУ, що залишив посаду 18 травня.

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