Суд скасував заборону Київради щодо продажу алкоголю вночі

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Депутат наголосив, що самого рішення суду ще ніхто не бачив

Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати її рішення від 22 вересня 2016 року про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00.

Таке рішення суд виніс 10 квітня, повідомляє Київське обласне територіальне відділення АМКУ у Facebook.

«Зобов’язано Київраду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке полягає у прийнятті рішення від 22.09.2016 №19/1023 «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві»... окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани, тощо) на території міста Києва з 23:00 до 10:00 години», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прийняттям такого рішення Київрада порушила закон про захист економічної конкуренції.

Водночас, як запевнив один з ініціаторів заборони продажу алкоголю вночі депутат міськради Владислав Михайленко, Київрада скасовувати своє рішення не буде.

«Це рішення нікчемне. З юридичної точки зору, акти органів місцевого самоврядування можуть скасовуватися у порядку адміністративного судочинства. Чому його скасовує Господарський суд? Це щось дивне», – сказав він.

Михайленко наголосив, що самого рішення суду ще ніхто не бачив.

«Коли Київрада його отримає, то ми, звісно, будемо подавати апеляцію. Потім, якщо буде потрібно, буде касація. Судячи з рішення суду, він зобов’язує Київраду скасувати рішення, але ніхто, крім Господа Бога і українського народу, не може змусити депутата натиснути кнопку голосування «за» чи «проти». Це треба, щоб рішення про скасування хтось підготував, хтось його виніс у зал і всі проголосували. Такої волі у депутатів немає», – сказав Михайленко.

Він пояснив, що рішення не збираються скасовувати, бо воно позитивно показало себе у дії.

«Ми помітили і поліція про це каже, що кількість злочинів, скоєних уночі на п’яну голову, зменшилася, а бізнес і економіка не зазнали якихось значних втрат, бо продаж 90–95% такої продукції здійснюється у денний час», – сказав Михайленко.

«Рішення було продиктоване громадою, воно має позитивний вплив. Скасовувати його ми не збираємося», – підсумував Михайленко.

Як відомо, 22 вересня Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.

Київрада планує повторно ухвалити рішення про заборону продажу алкогольних напоїв і пива в нічний час, якщо Антимонопольний комітет оскаржить це рішення у суді.

Наприкінці листопада 2016 року суд скасував заборону на продаж алкоголю в київських МАФах.

20 грудня 2016 року Київське обласне відділення Антимонопольного комітету вже визнавало рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі незаконним. Натомість міська рада столиці заявила, що не скасує заборону на продаж алкоголю вночі.