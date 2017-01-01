Суд сьогодні може продовжити запобіжний захід Насірову

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Роман Насіров

Клопотання прокурора розглядатиме суддя Вікторія Кицюк

У Солом'янському суді Києва сьогодні розглянуть клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про продовження запобіжного заходу відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову.

Про це повідомляє САП на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 26 квітня 2017 року, о 16:00 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва розгляне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження запобіжного заходу Роману Насірову, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)», - йдеться в повідомленні.

В коментарі САП також зазначено, що клопотання розглядатиме суддя Вікторія Кицюк.

Як повідомляв «Главком», 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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