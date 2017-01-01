Суд США відхилив запит Арканзасу щодо смертної кари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Черноморская телерадиокомпания Торік у світі зменшилась кількість судових страт.

Вже вдруге скасовано вирок для Девіса

Верховний суд США відхилив запит прокурора штату Арканзас щодо скасування призупинки проведення страти, що б дозволило виконати перший смертний вирок в штаті за останні 10 років, передає Associated Press.

Судді Верховного суду країни відхилили прохання генерального прокурора Арканзасу Леслі Рутледж щодо страти в’язня Дона Девіса, яку планували провести через смертельну ін'єкцію в понеділок ввечері.

Це другий раз за сім років, коли за декілька годин до страти Девіс залишався живим через рішення суду.

Раніше верховний суд штату Арканзас скасував рішення, яким було заблоковано план щодо проведення смертної кари стосовно восьми людей до кінця квітня, але призупинка залишилася у силі щодо двох ув'язнених, які мали бути страчені у понеділок увечері.

Нагадаємо, 15 квітня суди американського штату Арканзас заблокували виконання смерних вироків у відношенні семи людей, яких планували стратити з 17 по 27 квітня.

Як повідомляв «Главком», у світі зменшилась кількість судових страт. Серед країн, де страчували людей найбільше протягом 2016 року, є Китай, Саудівська Аравія та Ірак.