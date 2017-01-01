Суд у Чорногорії відклав справу про спробу держперевороту
- Сьогодні, 18:53
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Засідання перенесли, щоб адвокати підозрюваних мали час ознайомитися з матеріалами справи
Суд у Чорногорії 5 травня переніс слухання щодо підтвердження обвинувачень проти 14 підозрюваних у підготовці державного перевороту минулого року. Серед обвинувачених двоє громадян Росії.
У Верховному суді країни повідомили, що відклали засідання, аби адвокати підозрюваних мали час ознайомитися з матеріалами справи.
Депутатів від Демократичного фронту Андрію Мандича і Мілана Кнезевича, двох громадян Росії, дев’ятьох сербів і ще одного громадянина Чорногорії звинувачують у «створенні кримінальної організації». Громадян Росії крім цього звинувачують також у «тероризмі».
Андрію Мандича і Мілана Кнезевича підозрюють в організації злочинної групи, яка, за даними прокуратури Чорногорії, планувала влаштувати заворушення, захопити держустанови і вбити тодішнього прем’єра Мила Джукановича після закінчення виборів 16 жовтня 2016 року.
Мандич і Кнезевич називають звинувачення проти них «фікцією».
Росія заперечує причетність, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії у НАТО.
Джерело: Радіо Свобода