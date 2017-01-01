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    Суд у Чорногорії відклав справу про спробу держперевороту

    • Сьогодні, 18:53
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    <span>Опозиційні лідери Андрія Мандич і Мілан Кнезевич під час акції протесту своїх прихильників під стінами парламенту Чорногорії</span>
    Опозиційні лідери Андрія Мандич і Мілан Кнезевич під час акції протесту своїх прихильників під стінами парламенту Чорногорії

    Засідання перенесли, щоб адвокати підозрюваних мали час ознайомитися з матеріалами справи

    Суд у Чорногорії 5 травня переніс слухання щодо підтвердження обвинувачень проти 14 підозрюваних у підготовці державного перевороту минулого року. Серед обвинувачених двоє громадян Росії.

    У Верховному суді країни повідомили, що відклали засідання, аби адвокати підозрюваних мали час ознайомитися з матеріалами справи.

    Депутатів від Демократичного фронту Андрію Мандича і Мілана Кнезевича, двох громадян Росії, дев’ятьох сербів і ще одного громадянина Чорногорії звинувачують у «створенні кримінальної організації». Громадян Росії крім цього звинувачують також у «тероризмі».

    Андрію Мандича і Мілана Кнезевича підозрюють в організації злочинної групи, яка, за даними прокуратури Чорногорії, планувала влаштувати заворушення, захопити держустанови і вбити тодішнього прем’єра Мила Джукановича після закінчення виборів 16 жовтня 2016 року.

    Мандич і Кнезевич називають звинувачення проти них «фікцією».

    Росія заперечує причетність, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії у НАТО.

     

    Джерело: Радіо Свобода

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