Суд у Києві скасував арешт торгового центру «Гулівер»

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У своїй ухвалі Апеляційний суд зазначає, що вважає висновки Шевченківського районного суду безпідставними

Апеляційний суд Києва визнав незаконним і скасував накладення арешту на торговельно-розважальний центр «Гулівер». Про це йдеться в ухвалі суду від 27 грудня, повідомляють сьогодні «Українські новини».

Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу компанії «ТРИ О» (багатофункціональний комплекс «Гулівер») на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва про накладення арешту на МФК. Так, у своїй ухвалі суд зазначає, що вважає висновки Шевченківського районного суду безпідставними.

Як зазначено в ухвалі, прокурором і слідчим не надано жодних доказів на підтвердження того, що діяльність компанії «ТРИ О» пов'язана з ВАТ «Банк Михайлівський» або ТОВ «Екосіпан». Дані, які вказували б на незаконність таких відносин в матеріалах справи відсутні, і прокурором на судовому засіданні не надано.

Також відсутні будь-які доводи і докази того, що комплекс «Гулівер», на який було накладено арешт, міг би бути використаний в якості речового доказу у справі про розкрадання коштів «Банку Михайлівського».

Тобто, крім припущення прокурора і викладу фактичних обставин справи «Банку Михайлівський» клопотання прокурора не містило жодних аргументів або доказів обґрунтування його позиції. Що саме послужило підставою вважати комплекс речовим доказом, як і підстав для підозри в незаконності придбання комплексу у власність, прокурор не вказав.

Як повідомлялося, 14 листопада Шевченківський районний суд Києва заарештував торговельно-розважальний центр «Гулівер» в Києві.

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