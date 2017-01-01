Суд у Києві збереться на засідання у справі Януковича

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Віктор Янукович

Напередодні у Ростовському суді заявили, що до них не надходило звернення Оболонського районного суду Києва для організації відеозв'язку з екс-президентом України Віктором Януковичем

Оболонський районний суд Києва у четвер продовжить підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

На попередньому засіданні суд частково задовольнив клопотання захисту про проведення під час підготовчого засідання відеоконференцзв'язку з обвинуваченим у державній зраді екс-президентом України Віктором Януковичем.

Представник держобвинувачення повідомив, що Януковичу запропоновані три варіанти відеозв'язку з судом. Захист заявив, що Ростовський суд готовий до відеозв’язку з Оболонським судом у справі Януковича. Однак уточнив, що звернення Оболонського райсуду про надання міжнародної правової допомоги буде розглянуто за умови надходження його до Ростовського облсуду. Напередодні Мін'юст РФ заявив, що не отримував запитів від України про забезпечення відеозв'язку Януковича в суді.

Нагадаємо, 4 травня суд розпочав підготовче засідання у справі Януковича.

Також суд дозволив публічну відеотрансляцію справи Януковича. Оболонський райсуд Києва надав екс-президенту Віктору Януковичу три варіанти відеозв'язку для участі у судовому засіданні.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Напередодні прокуратура повідомила, що напередодні розстрілів на Майдані Янукович поспілкувався з Путіним.