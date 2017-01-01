Суд у Москві не дозволив українському консулу стати захисником Сущенка
- Сьогодні, 13:49
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В РФ заявили, що Сущенку «такий захисник не потрібен»
На розгляді скарги щодо продовження арешту Сущенка до 30 квітня, який відбувся в Мосміськсуді, захисту було відмовлено не лише в апеляції, а й в наданні статусу захисника консулу України в Москві Геннадію Брескаленку.
Про це повідомив адвокат Марк Фейгін.
«Сьогодні нам було відмовлено не лише в апеляції, а й в наданні статусу захисника консулу України в Москві Геннадію Брескаленку. Причини були названі дуже дивні. Мовляв, Сущенку «такий захисник не потрібен». А також те, що у Брескаленка немає юридичної освіти, і він як іноземець не може бути у справі з держтаємницею. Але такого в статті 45 КПК РФ нічого немає», - наголосив Фейгін.
За його словами, ще більше дивною ця ситуація стає через те, що у справі іншого українського політв'язня Валентина Віговського радник з консульських питань посольства України в Москві вже мав такий статус. Тоді Брескаленко давав підписку про нерозголошення. Відтак, прецедент є.
Нагадаємо, сьогодні російський суд відхилив скаргу на продовження арешту Сущенка.
Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня минулого року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Сущенка до 30 квітня.
Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».
Вчора повідомлялося, що Сущенку не дозволили ні побачення з дружиною, ні дзвінки рідним.
Нагадаємо, 8 лютого, у день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.