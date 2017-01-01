Суд у Москві продовжив арешт українському журналістові Сущенку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сущенко побажав українцям уникати ненависті та подякував усім за підтримку

Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою для українського журналіста Романа Сущенко до 30 квітня. Таке рішення оголосив суддя, задовольнивши клопотання державного обвинувача.

Перед початком засідання Сущенко подякував своїй сім'ї, колективу інформагентства «Укрінформ» та всім небайдужим за підтримку.

«Зі мною все добре, почуваю себе нормально, все буде добре. Я вас люблю», - сказав Сущенко.

Журналіст також повідомив, що отримав листи від президента України Петра Порошенка та міністра закордонних справ Павла Клімкіна, в яких сказано, що вони роблять все необхідне для його звільнення.

«Зміст цих листів дає сили сподіватися на оптимістичне рішення в майбутньому. Хотів би подякувати їм за допомогу і зусилля, які вони докладають для вирішення в позитивному ключі моєї долі», - сказав Сущенко.

«Співвітчизникам хотів би побажати єдності і уникати ненависті», - підкреслив він.

На засіданні суду був присутній консул України Геннадій Брескаленко, який надав суду лист від імені тимчасово повіреного України в РФ Руслана Німчинского, де зазначено, що посольство готове розмістити Сущенка в гостьовому будинку при дипмісії в разі переведення його під домашній арешт.

Крім того, посольство гарантує супровід Сущенкі до слідчих і судових органів РФ. Сущенко також звернувся до суду з проханням допустити в якості громадського захисника консула Брескаленка, проте суд погодився з прокурором і відхилив це клопотання, мотивуючи це «вже наявністю захисника».

Суд пройшов в закритому режимі, журналісти могли бути присутніми в залі тільки на початку засідання та під час оголошення вердикту. Таким чином, було відхилено клопотання захисту про проведення відкритого засідання, так як предметом розгляду суду є продовження терміну утримання під вартою, а не розгляд справи по суті, де є «держтаємниця».

Як повідомлялося, 30 вересня ФСБ Росії затримала в Москві журналіста «Укрінформу» Романа Сущенко за підозрою в шпигунстві. У російській спецслужбі вважають, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українській розвідці причетність Сущенка до відомства не підтверджують.