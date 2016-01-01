Суд у справі екс-голови КМДА Попова перенесено через неявку потерпілих

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Олександр Попов в суді

Засідання суду перенесли на 18 січня

Сьогодні, 22 грудня, не відбулось засідання суду у справі колишнього очільника столичної адміністрації Олександра Попова стосовно розгону Майдану восени-взимку 2013-2014 років.

Про це у своєму Фейсбук написала прес-секретар Попова Алла Козакова.

«Чергове засідання Шевченківського суду у справі Олександра Попова не відбулося. Не з'явилися потерпілі, які мали дати сьогодні свідчення...», - написала вона.

Наступне засідання заплановане на 18-те січня на 12:00, додала Козакова.

Як раніше заявив Попов, він керував столицею при Януковичі, як під арештом.

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