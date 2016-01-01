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    Суд у справі екс-голови КМДА Попова перенесено через неявку потерпілих

    • Сьогодні, 14:25
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    Олександр Попов в суді&nbsp;
    Олександр Попов в суді 

    Засідання суду перенесли на 18 січня

    Сьогодні, 22 грудня, не відбулось засідання суду у справі колишнього очільника столичної адміністрації Олександра Попова стосовно розгону Майдану восени-взимку 2013-2014 років.

    Про це у своєму Фейсбук написала прес-секретар Попова Алла Козакова.

    «Чергове засідання Шевченківського суду у справі Олександра Попова не відбулося. Не з'явилися потерпілі, які мали дати сьогодні свідчення...», - написала вона. 

    Наступне засідання заплановане на 18-те січня на 12:00, додала Козакова. 

    Як раніше заявив Попов, він керував столицею при Януковичі, як під арештом.

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