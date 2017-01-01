Суд у справі Кернеса перенесли на кінець травня

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Геннадій Кернес на одному із судових засідань

Судове засідання перенесено на прохання прокурора

Райсуд Полтави, де слухається справа мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, що обвинувачуються у викраденні, тортурах та погрозі вбивством двох активістів харківського Євромайдану, продовжить засідання 29 травня.

Про це «Укрінформу» розповіли у суді.

«Суд перенесено на 29 травня на прохання прокурора Ганілова, який оголосив про намір сторони обвинувачення підготувати клопотання про відвід судді Атонова», - зазначили у суді.

Прокурор вважає, що суддя дозволяє Кернесу та його адвокатам заважати допиту свідків обвинувачення: «З приводу упередженості судді прокурор і має намір підготувати заяву про його відвід», - додали у суді.

Нагадаємо, 15 травня Київський райсуд Полтави продовжив слухання справи проти Кернеса і двох його охоронців. Суд планував допитати шістьох свідків обвинувачення. Вже перший свідок заявив, що нікого не впізнає в залі суду і не пам'ятає подій 25 лютого 2014 року.

Коли прокурор Ганілов почав ставити йому запитання, Кернес та його адвокати виступили проти, визнавши їх навідними, і суддя Атонов зняв питання прокурора. При цьому Кернес та його адвокати наполягали на продовженні допиту свідків, доставлених до суду шляхом приводу. Зі свого боку, Ганілов попросив про тривалу перерву, щоб підготувати клопотання про відвід судді.

24 квітня засідання суду не відбулося через неявку Кернеса.

2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.

2 квітня 2015 р ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.