Суд в Азербайджані заблокував сайт «Радіо Свобода»

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Крім «Радіо свободи» у Азербайджані заборонили газету «Азадлиг», а також інтернет-канали «Мейдан ТВ», «Туран ТВ» і «Азербайджан Саат»

Сайти звинувачують у спробах організувати масові заворушення, а також у деструктивних діях, які спрямовані на порушення суспільної стабільності

У Баку суд заблокував сайт Азербайджанської служби «Радіо Свобода», а також сайти ще чотирьох ЗМІ. Про це повідомляє ВВС Україна.

Як зазначає видання, крім «Радіо свободи» у Азербайджані заборонили газету «Азадлиг», а також інтернет-канали «Мейдан ТВ», «Туран ТВ» і «Азербайджан Саат».

За словами кореспондента Азербайджанської служби BBC, ці сайти зможуть продовжувати діяльність під новими доменними іменами, рішення суду стосується лише старих адрес.

Наголошується, що судове рішення ухвалили на основі звернення міністерства транспорту, зв'язку та високих технологій.

Повідомляється, що сайти звинувачують у спробах організувати масові заворушення, а також у деструктивних діях, які спрямовані на порушення суспільної стабільності.

Крім того, влада звинуватила ці сайти у підтримці радикальних релігійних груп і розміщенні забороненої інформації, а також у підриві інтересів держави і суспільства, які перебувають під охороною закону.

Але, згідно з інформацією, ЗМІ, чиї сайти заборонили, відкидають ці звинувачення

Видання повідомляє, що бокування є остаточним і його можуть зняти лише за рішенням міністерства зв'язку.

Влада Азербайджану, як зазначає видання, почала вживати заходів щодо сайту азербайджанської служби «Радіо Свобода» після публікації журналістського розслідування фінансових операцій, які можуть мати стосунок до сім'ї президента Азербайджану Ільхама Алієва і його близького кола.

Також видання додає, що це вже не перший випадок блокування сайтів у країні.