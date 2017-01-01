Суд в Гаазі: у справі «Україна проти РФ» понад 800 томів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

300 томів справи під грифом «таємно» і «цілком таємно»

У справі «Україна проти РФ», що розглядається Міжнародним судом ООН, зібрано понад 800 томів матеріалів, з них 300 томів під грифом «таємно» і «цілком таємно». Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі президента Петра Порошенка з представником України в Міжнародному Суді ООН в Гаазі, заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, міністром юстиції Павлом Петренком та головою СБУ Василем Грицаком.

Луценко поінформував, що під час підготовки матеріалів до суду було опитано 1400 потерпілих, 2000 свідків, проведено 1800 судових експертиз і здобуто 100 000 одиниць речових доказів, в тому числі зразки зброї та військової техніки виробництва Російської Федерації, захоплені українською армією під час боїв.

Генпрокурор також повідомив, що ГПУ підготовлені обвинувальні акти, які вже надані ватажкам терористичних організацій і спрямовані до суду. За його словами, також готуються сотні подань в рамках заочного засудження ватажків терористів та зрадників українського народу.

Порошенко подякував за багатомісячну роботу найкращих юристів з МЗС, Мінюсту, Генпрокуратури та фахівців Генштабу, Міноборони із підготовки позову України.

За словами представника України в Міжнародному Суді ООН Олени Зеркаль, рішення по застосовуванню тимчасових заходів у справі «Україна проти РФ» очікується до кінця квітня. «Для нас буде важливим сам факт ухвалення судом рішення по застосуванню цих тимчасових заходів для захисту українських громадян», - підкреслила вона.