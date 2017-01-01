Суд у Гаазі: завершилися слухання за позовом України до Росії

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Міжнародний суд ООН

Рішення Міжнародного суду ООН може бути до кінця квітня

Міжнародний суд ООН завершив слухання в рамках позову України до Росії про застосування запобіжних заходів проти РФ у зв’язку із запитом Києва. Про це сьогодні в Гаазі після завершення слухань повідомила заступник міністра закордонних справ України, глава делегації в Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль.

«Ми очікуємо на рішення суду, і я сподіваюся, що воно буде справедливим. За нашими прогнозами, воно може бути до кінця квітня», – сказала вона.

Коментуючи результати розгляду, Зеркаль висловила думку, що позиція російської сторони під час слухань продемонструвала, що «логіка Росії полягає в тому, що вони можуть робити все і не нести жодної відповідальності за свої дії».

«Росія вважає, що у нас виключно внутрішній конфлікт і що вона може постачати зброю для бойовиків на схід. Із сьогоднішніх заяв юристів випливає, що Росія як країна не несе відповідальності за фінансування тероризму, тому що якби Росія знала, коли ратифікувала конвенцію, що відповідатиме за фінансування тероризму, вона б її не ратифікувала», – пояснила зміст заяв російської сторони глава української делегації.

Така ж позиція стосується і відповідальності Росії в рамках боротьби з расовою дискримінацією. «(З їх позиції) випливає, що татари та українці в Криму живуть щасливо і не страждають, оскільки у них (росіян) зовсім інше бачення, а Меджліс – це екстремістська організація, бо вони організували блокаду Криму, коли їх права утискали. Це – їхня реальність, і вони звинувачують усіх, що всі живуть в іншій реальності», – наголосила Зеркаль.

При цьому вона висловила переконання, що зараз «весь світ перебуває на позиції України, а Росія має відповідати за свої дії».

«Цей суд є єдиною судовою інстанцією, яка може притягнути Росію до відповідальності», – наголосила глава делегації.

Представники російської сторони від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, 6 березня в Гаазі у рамках позову України до Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів. Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Джерело: УНІАН