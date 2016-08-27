Суд в Миколаєві звільнив від відповідальності терориста «ДНР»

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Чоловік добровільно вийшов зі збройного формування і повернувся до Миколаєва

Центральний районний суд Миколаєва прийняв постанову, якою миколаївця звільнили від кримінальної відповідальності за участь в незаконному збройному формуванні на території Донецької області. Про це повідомили в прес-службі Центрального райсуду Миколаєва, пише місцеве видання.

Згідно з матеріалами клопотання, чоловік в 2014 році приєднався до незаконного збройного формування «Оплот», так званої «Донецької народної республіки».

«Ніс вартову службу, брав участь в тренуваннях на полігоні, займався господарськими роботами. У серпні 2014 року отримав осколкове поранення руки і до травня 2015 перебував на лікуванні на території Російської Федерації. У січні 2016 роки добровiльно вийшов зі складу збройного формування, повернувся до Миколаєва і повідомив правоохоронним органам про свою участь в незаконному формуванні. При цьому досудовим слідством не встановлено фактів вчинення чоловіком будь-яких інших злочинів», - сказано в повідомленні.

Дослідивши матеріали справи, суд постановив задовольнити клопотання прокурора, закрити на підставі частини 6 статті 260 КК України кримінальне провадження відносно чоловіка і звільнити його від кримінальної відповідальності.