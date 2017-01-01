Суд в Одесі визначає запобіжний захід для обвинувачуваних у «викраденні» Гончаренка

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Фото: Думская

Одним з обвинувачуваних є депутат райради від «Опозиційного блоку»

Приморський райсуд Одеси розпочав розгляд клопотання облпрокуратури стосовно обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у викраденні народного депутата Олексія Гончаренка. Про це повідомляє «Укрінформ».

Розгляд клопотання прокуратури суд розпочав у суботу близько 12:00. Представників громадськості та ЗМІ на засідання не допустили. За словами речниці облпрокуратури Інни Верби, інтереси держави в суді представляє прокурор Сергій Зубар.

Як відомо, слідча група Одеської облпрокуратури відкрила 23 лютого кримінальне провадження щодо викрадення народного депутата Гончаренка з метою заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, а також встановлює обставини набуття одним із фігурантів справи російського громадянства.

Слідчі оголосили трьом затриманим підозри у скоєні злочинів, обвинувачуючи в умисному заподіянні народному депутату тяжких тілесних ушкоджень, а також в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Замовником викрадення Гончаренка у прокуратурі вважають голову депутатської фракції «Опозиційний блок» Лиманської райради Одеської області Олександра Кушнарьова, син якого загинув 2 травня 2014 року під час пожежі в Будинку профспілок в Одесі. Другим підозрюваним у злочині є колишній військовослужбовець.

Раніше стало відомо, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. За фактом викрадення Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

Парламентарі ж по-різному оцінили інформацію про викрадення нардепа. Береза висловив сумнів з приводу того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджував, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох».

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