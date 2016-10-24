Суд Венесуели заявив про неможливість парламенту змістити президента

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Раніше парламент Венесуели проголосував за відставку президента Мадуро

Верховний суд Венесуели повідомив, що ніякі резолюції Національної асамблеї, парламенту Венесуели, не можуть призвести до зміщення президента країни з його поста. Офіційна заява суду опублікована на його сайті.

Як зазначає суд, у парламенту, згідно з конституцією країни, немає повноважень, щоб відправити президента у відставку. Також суд попросив утриматися парламентаріїв від створення резолюції про нібито імпічмент президенту.

Крім того, Верховний суд країни підкреслив важливість діалогу для вирішення політичних розбіжностей.

Конституція Венесуели не передбачає можливість оголосити імпічмент президенту. Проте у парламенту є інші інструменти для того, щоб змістити президента, якщо є вагомі підстави.

Раніше парламент Венесуели проголосував за відставку президента Мадуро.