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    Суд відхилив клопотання адвокатів Переломи про відвід судді

    • Сьогодні, 22:02
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    Сергій Перелома
    Сергій Перелома

    Раніше адвокати Переломи заявили відвід слідчому судді Бобровнику

    Солом’янський суд Києва відхилив клопотання захисту про відвід слідчого судді Олександра Бобровника у справі обрання запобіжного заходу затриманому у справі щодо завдання збитків ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» першому заступнику голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергію Переломі.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    «Cуд вважає що підстав для відводу судді Бобровника не вбачається», — йдеться в ухвалі суду.

    Нагадаємо, сьогодні заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що іншим підозрюваним у справі «СхідГЗК» є заступник голови НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома. САП клопотатиме про застосування для нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

    За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

    У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

    Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

    Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання»

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