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    Суд відклав справу Януковича у довгу шухляду

    • Сьогодні, 12:57
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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Суд задовольнив клопотання адвоката Януковича

    Печерський районний суд Києва оголосив перерву на невизначений термін у розгляді клопотання слідчого військової прокуратури щодо надання дозволу на проведення відносно екс-президента Віктора Януковича за підозрою в державній зраді процедури спеціального (заочного) досудового розслідування. Таке рішення в середу винесла слідчий суддя Христина Тарасюк після клопотання адвоката Віталія Сердюка.

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    «Задовольнити клопотання захисника щодо визначення підсудності із кримінального провадження... Оголосити перерву у засіданні суду на невизначений термін», – сказала вона.

    За словами Сердюка, наразі клопотання щодо визначення підсудності розгляду справи Януковича перебуває в Апеляційному суді міста Києва, де має бути розглянуто найближчим часом.

    Раніше під час судового засідання в середу адвокат Віталій Сердюк заявляв про відвід прокурорам, натомість суд відмовив у його задоволенні.

    Джерело: Укрінформ

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