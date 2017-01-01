Суд відмовив адвокатам Насірова у відводі судді

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Фото: УНІАН Роман Насіров у суді

Суд не бачить підстав для задоволення заяви адвокатів Насірова

Солом'янський районний суд Києва відмовив стороні захисту відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Відповідну ухвалу суд виніс сьогодні.

«Суд не бачить підстав для задоволення заяви адвокатів Насірова... Суд ухвалює в задоволенні заяви відмовити», – йдеться у судовому рішенні.

При цьому в документі зазначається, що рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Таким чином, слід очікувати, що сьогодні суд розпочне розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання Насірову запобіжного заходу.

Нагадаємо, сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри для відстороненого голови Держфіскальної служби України Романа Насірова.

Джерело: УНІАН