Суд відмовив підозрюваному у хабарництві прокурору Кулику в розгляді справи у закритому режимі

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Судові засідання у справі Куликаі будуть відкритими для ЗМІ та громадськості

Суд відмовив прокурору АТО Костянтину Кулику, якого підозрюють у незаконному збагаченні, в проведення засідань у закритому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Фейсбук.

«Стороною захисту було заявлено клопотання про проведення засідання в закритому режимі. Проте суд взяв до уваги доводи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і відмовив у клопотанні стороні захисту. Це означає, що судові засідання у цьому кримінальному провадженні будуть відкритими для ЗМІ та громадськості», — йдеться у повідомленні САП.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року Антикорупційна прокуратура відправила до суду справу прокурора Кулика.

Кримінальне провадження було зареєстроване НАБУ 25 грудня 2015 року за заявою народного депутата України Віталія Купрія про те, що Костянтин Кулик, будучи прокурором сил АТО Генеральної прокуратури України, тобто службовою особою, яка займає відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

За версією слідства, у період з 2011 по 2015 рік, перебуваючи на службі в органах прокуратури підозрюваний отримав сукупний дохід у розмірі понад 1 млн 670 тис. гривень. Більшість цих коштів була витрачена у закладах харчування, на автозаправних станціях та у магазинах. Водночас у цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 млн грн і склали близько 3,4 млн грн.



