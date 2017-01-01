Суд відмовив захисту екс-беркутівців у відводі прокурора

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24tv.ua Екс-беркутівців обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року

Їм інкримінують перевищення службових повноважень

Святошинський районний суд Києва відмовив у задоволенні заяв захисту про відвід прокурора та експертів у справі щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу «Беркут» - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, передає УНН.

«Суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши доводи заявлених відводів, вважає їх такими, що не підлягають задоволенню», — сказав головуючий суддя.

Захист екс-беркутівців аргументував свою заяву про відвід прокурора Романа Псюка тим, що сторона обвинувачення не забезпечила участь обвинувачених Аброськіна і Янішевського у слідчих діях на вул.Інститутській. Крім того, прокурор, на думку адвоката, мав зупинити слідчі дії після того, як йому надійшла заява про відвід експертів, які брали участь у досудовому слідстві.

Захист також подав суду скаргу на дії та бездіяльність прокурора.

Сторона обвинувачення заперечила задоволення заяв про відвід. Зокрема, прокурор Олексій Донський зазначив, що обвинувачені не брали участь у слідчих діях в цілях їх же безпеки.

Як повідомляв «Главком», Святошинський суд розглядає справу проти п’ятьох екс-беркутівців. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.