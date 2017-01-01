Суд відмовив захисту Януковича у відкритті справи щодо конфіскації $1,5 млрд

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Віктор Янукович

Генеральна прокуратура ще не отримала вказаного рішення суду

Апеляційний суд Донецької області відмовив захисту екс-президента Віктора Януковича у відкритті провадження щодо конфіскації 1,5 млрд дол США за матеріалами апеляційної скарги. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

«Апеляційним судом Донецької області відмовлено у відкритті провадження щодо конфіскації 1,5 млрд дол США за матеріалами апеляційної скарги адвокатів, які є представниками підприємств-нерезидентів злочинної організації В.Януковича», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Генеральна прокуратура ще не отримала вказаного рішення суду.

Як повідомлялося, 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін також заявляв, що слідству відомо і про інші рахунки у справі президента-утікача.