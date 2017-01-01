  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд відмовив захисту Януковича у відкритті справи щодо конфіскації $1,5 млрд

    • Сьогодні, 09:58
    • Розсилка
    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Генеральна прокуратура ще не отримала вказаного рішення суду

    Апеляційний суд Донецької області відмовив захисту екс-президента Віктора Януковича у відкритті провадження щодо конфіскації 1,5 млрд дол США за матеріалами апеляційної скарги. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

    «Апеляційним судом Донецької області відмовлено у відкритті провадження щодо конфіскації 1,5 млрд дол США за матеріалами апеляційної скарги адвокатів, які є представниками підприємств-нерезидентів злочинної організації В.Януковича», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що Генеральна прокуратура ще не отримала вказаного рішення суду.

    Як повідомлялося, 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося. 

    Заступник генпрокурора України Євген Єнін також заявляв, що слідству відомо і про інші рахунки у справі президента-утікача.

    Читайте також
    Віктор Янукович Генпрокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ