Суд відмовився обирати запобіжний захід активісту, побитому в мерії Дніпра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активіст Сергій Варфоломій

Від рукоприкладства з боку вищих посадових осіб мерії Дніпра постраждали журналіст проекту «Стоп Корупція» Артем Лагутенко та активіст Сергій Варфоломій

13 травня Бабушкінський районний суд Дніпра відмовився обрати запобіжний захід активісту Сергію Варфоломію, якого мер Дніпра Борис Філатов звинувачує в побитті віце-мера Дніпра Михайла Лисенка.

Судове засідання стало наслідком того, що 26 квітня дніпровський активіст ОСББ Сергій Варфоломій з іншими представниками об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та журналістами проекту «Стоп Корупція» прийшли в мерію Дніпра, щоб розібратися, чому їх об'єднання відсутні в списках учасників міської програми «підтримай ОСББ», незважаючи на своєчасно подані заявки. Далі в кабінеті у заступника мера Михайла Лисенка, який курує програму, сталася сутичка між Сергієм Варфоломієм і чиновником через звинувачення Лисенка в корупції з боку активіста. Пізніше, як повідомляють журналісти проекту «Стоп Корупція» Артем Лагутенко і Роман Бочкала, в кабінет Лисенка прийшов мер Дніпра Борис Філатов з охороною, вплутався в бійку і також вдарив Сергія Варфоломія по обличчю. В результаті, для надання медичної допомоги активісту була викликана бригада лікарів. Варфоломій звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою, однак, за його словами, справі не дали хід. Зокрема, не вивчені записи з відеокамери в кабінеті заступника Філатова, в якому відбувалася бійка.

Від рукоприкладства з боку вищих посадових осіб мерії Дніпра постраждав також журналіст проекту «Стоп Корупція» Артем Лагутенко.

У свою чергу, віце-мер Дніпра Михайло Лисенко заявив, що активіст напав на нього першим. Від чого Лисенко, за його словами, отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку (експертизу зробили через кілька днів).

Те, що відбулося, мало великий резонанс у ЗМІ і викликало обурення у журналістів. Так, журналіст програми «Стоп корупція», очевидець подій Артем Лагутенко, написав у своєму Facebook: «Давайте підсумуємо. В ході акції протесту в міськраді Дніпра і в результаті неадекватних дій заступника міського голови Лисенка і мера міста Бориса Філатова Сергія жорстоко побили кулаками і ногами (в присутності поліції), а тепер збираються його посадити в тюрму. Останній раз такий треш я бачив за часів режиму Януковича».

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що не бив активіста, а прийшов вже після бійки. 11 травня Філатов написав у своєму Facebook: «Вчора поліція вручила «підозру» екс-начальнику ЖЕКу, вломилися в кабінет до MykhailoLysenko разом з «журналістами» 5-го телеканалу і влаштували там бійку. Кваліфікація: ст. 350 КК ч.2. від трьох до п'яти років позбавлення волі. Щось тепер я не бачу ідіотського флешмобу «я – Варфоломій». Всіх «антикорупціонерів» як вітром здуло».

В день засідання суду підтримати Сергія Варфоломія прийшли громадські активісти, депутати міськради, представники ОСББ та інші городяни, яким після завершення засідання він подякував у своєму Facebook: «Суд відмовив слідству у їх клопотанні про обрання мені запобіжного заходу. Хочу висловити величезну подяку всім, хто прийшов сьогодні мене підтримати. Саме Ваша підтримка вселяє в мене впевненість в тому, що все, що я роблю, комусь потрібно. Спасибі».

Нагадаємо, що віце-мер Дніпра Михайло Лисенко (заступник мера Дніпра Бориса Філатова) є фігурантом не тільки антикорупційних журналістських розслідувань, а й реальних кримінальних справ. Так, в 1997 році начальник головного управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської міськради Михайло Лисенко був засуджений на 7 років суворого режиму з конфіскацією майна за розбій та грабіж. Звільнений по амністії в 2001 році. Також віце-мер Дніпра Михайло Лисенко був членом Партії регіонів. З 2009 року - активний функціонер Кримської республіканської організації Партії регіонів, з 2013 року - депутат Малореченкоскої сільської ради АРК за квотою ПР.

Джерело: Українські новини