Суд відмовився призупиняти указ про позбавлення громадянства Артеменка

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Андрій Артеменко

Розгляд позову захисту Артеменка до президента України по суті призначено на 11:30 30 травня

Вищий адміністративний суд України не задовольнив клопотання захисту Андрія Артеменка про призупинення дії указу президента про припинення українського громадянства та призупинення дії постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата. Про це повідомили УНН у прес-службі ВАСУ.

«Суд розглянув клопотання захисту (Артеменка. – Ред.) і відмовив у його задоволенні», – повідомили у прес-службі.

У ВАСУ уточнили, що таким чином суд не призупинив дію указу президента України щодо припинення громадянства Артеменка.

У суді додали, що розгляд позову захисту Артеменка до президента України по суті призначено на 11:30 30 травня.

16 травня Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Андрія Артеменка.

Як відомо, раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і заявив, що буде його оскаржувати.

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