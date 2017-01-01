Суд Відня відмовив прокуратурі у затриманні Фірташа

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Фірташ звільнений без додаткових умов

Суд Відня відмовив прокуратурі у затриманні українського олігарха Дмитра Фірташа у справі про екстрадицію до США.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на офіційну заяву суду.

«Земельний суд Відня у кримінальних справах відхилив вимоги прокуратури Відня затримати Дмитра Фірташа у рамках справи про екстрадицію у США», – повідомляють ЗМІ.

«Суд відмовив прокуратурі Відня в арешті Фірташа, оскільки відсутній ризик неявки Фірташа на вимогу суду. Суд зобов'язав Фірташа регулярно відвідувати суд через певні проміжки часу», – зазначили захисники бізнесмена.

«Дмитру Фірташу заборонено залишати територію Австрії, він здав суду свій закордонний паспорт», – додали адвокати.

Нагадаємо, сьогодні Земельний суд Відня мав розглядати вимогу прокуратури Відня про затримання бізнесмена Дмитра Фірташа за екстрадиційним ордером США.

Як повідомлялося 21 лютого, Фірташа затримали у Відні. Речниця віденської прокуратури наголосила, що технічно затримання не пов'язане з рішенням суду про екстрадицію і здійснюється на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей.

Сьогодні, 23 лютого, Земельний суд Відня відмовився задовольнити запит прокуратури Відня про арешт Фірташа за екстрадиційним ордером Іспанії. Суд звільнив Фірташа без внесення додаткової застави, при цьому бізнесмен здав свій закордонний паспорт. Повідомлялося, що бізнесмену доведеться залишитися під вартою у віденській в'язниці як мінімум ще добу.

Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Сполучені Штати відправили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив мін'юсту США і не віддав олігарха.

Адвокати можуть подати апеляцію протягом 14 днів.