Суд відпустив екс-податківця Маслову під заставу у майже мільйон гривень

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Антикорупційна спецоперація

Обвинувачення просило для Маслової призначити заставу у 7 млн гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-заступнику начальника ГУ Міністерства доходів і зборів України у Харківській області Тетяні Масловій у вигляді застави у розмірі 998 тис. 760 грн.

Варто зазначити, сторона обвинувачення просила суд обрати Масловій запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Раніше суд обрав запобіжний захід ще двом екс-податківцям часів Януковича.

Також Печерський суд відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антіпова, зобов'язавши його носити електронний браслет строком на два місяці.

Суд постановив надіти електронний браслет з можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень на екс-голову Державної податкової служби у Полтавській області Володимира Задорожного.

Крім того, суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва Юрію Мостіпану. Суд вирішив звільнити його під заставу в 1 млн гривень, зобов'язавши його носити електронний браслет.

Начальнику Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрію Кравченку обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн гривень.

У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.