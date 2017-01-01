  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд відпустив під заставу ще одного затриманого в ході спецоперації МВС податківця

    • Сьогодні, 22:25
    • Розсилка
    <span>Суд обрав запобіжний захід екс-голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному</span>
    Фото: poltava.to
    Суд обрав запобіжний захід екс-голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному

    Суд постановив одягнути на Задорожного електронний браслет

    Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-голові Державної податкової служби у Полтавській області Володимиру Задорожному, якого затримали в ході спецоперації Міністерства внутрішніх справ України.

    Як повідомляє «24 канал», суд постановив одягнути на Задорожного електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

    Раніше Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти під заставу у 15 млн гривень екс-голову податкової служби Луганщини

    Сьогодні в ході широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, Департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, були затримані колишні керівники регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

    Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ прозвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, в результаті якої затримали 25 фігурантів справи.

    Згодом стали відомі імена затриманих осіб.


    МВС суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ