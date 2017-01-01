Суд відпустив під заставу ще одного затриманого в ході спецоперації МВС податківця

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Фото: poltava.to Суд обрав запобіжний захід екс-голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному

Суд постановив одягнути на Задорожного електронний браслет

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-голові Державної податкової служби у Полтавській області Володимиру Задорожному, якого затримали в ході спецоперації Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляє «24 канал», суд постановив одягнути на Задорожного електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Раніше Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти під заставу у 15 млн гривень екс-голову податкової служби Луганщини.

Сьогодні в ході широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, Департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, були затримані колишні керівники регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ прозвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, в результаті якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.



