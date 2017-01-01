Суд визнав Хімікуса потерпілим від дій нардепа Пашинського

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В’ячеслав Хімікус

Копію ухвали суду оприлюднила адвокат Марина Парінова

Печерський районний суд Києва визнав В’ячеслава Хімікуса, в якого стріляв нардеп від «Народного фронту» Сергій Пашинський, потерпілим. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат Марина Парінова. Також вона оприлюднила копію ухвали суду.

«Друзі, ми отримали повний текст ухвали, прийнятої Печерським районним судом 1 лютого. Суд констатував, що В’ячеслав Хімікус має статус потерпілого. Це і стало підставою для завдоволення нашої скарги щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування», - заявила Парінова.

Водночас адвокат додає, прокуратура Київської області продовжує стверджувати, що її підзахисний не є потерпілим.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.