Суд визнав нікчемним заповіт, який не був зачитаний вголос

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Заповіт

Суд визнав нікчемним заповіт, коли заповідач не прочитав вголос складений за його словами документ

Нещодавно у судовому порядку розглядався спір про визнання заповіту недійсним. Суд дійшов до висновку, що заповіт, складений зі слів особи, але не прочитаний заповідачем вголос, є нікчемним.

Про це з посиланням на рішення суду повідомляє «Українське право».

Відомо, що до суду звернувся син спадкодавця, який вказував, що підписуючи заповіт його батько не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, оскільки перебував у лікарні у надзвичайно важкому стані і неодноразово переводився у реанімаційне відділення.

Відповідно до обставин справи, заповіт було посвідчено у лікарні приватним нотаріусом. За заповітом спадкодавець все рухоме та нерухоме майно заповів відповідачу.

В суді нотаріус повідомила, що встановивши особу заповідача, надала йому прочитати заповіт. Чоловік в короткий проміжок часу з ним ознайомився та підписав, не читавши його в голос.

«Суд першої інстанції при розгляді матеріалів справи, оцінивши надані сторонами пояснення та покази свідків, дійшов висновку, що заповіт є нікчемним. Відповідно до ч. 1 ст. 1257 ЦК України, заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним», - зазначає видання.

Згідно з ч. 2 ст. 1248 ЦК України нотаріус може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути вголос прочитаний заповідачем і підписаний ним.

Тож, відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» у разі, якщо під час розгляду спору про визнання правочину недійсним як оспорюваного та застосування наслідків його недійсності буде встановлено наявність підстав, передбачених законодавством, вважати такий правочин нікчемним, суд, вказуючи про нікчемність такого правочину, одночасно застосовує наслідки недійсності правочину.

«Враховуючи недотримання приватним нотаріусом обов’язкової вимоги, передбаченої ч. 2 ст. 1248 ЦК України щодо посвідчення нотаріусом заповіту - прочитання заповідачем вголос заповіту, який записаний із слів іншої особи, суд констатував, що заповіт є нікчемний в силу прямої вказівки закону - ч. 1 ст. 1257 ЦК України», - наводить рішення суду профільне видання.